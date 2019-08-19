Подписаться
Новости. Общество
11:07, 19 Августа 2019
фото: © РИА Новости. Сергей Киркач

В визовом центре Финляндии в Петрозаводске возник ажиотаж после новости о новых требованиях

Загрузка...

В визовом центре Финляндии в Петрозаводске настоящий переполох после новости о новых требованиях для получения финского шенгена.

Ближе к 16.00, когда визовый центр уже должен был закрыться, помещение по-прежнему было заполнено людьми. Охранник продолжал пропускать посетителей, что давало надежду на то, что работать центр будет дольше, чем обычно, сообщает корреспондент "Московского комсомольца в Карелии".

По ее словам, заявление приняли около 17.00. Сейчас центр работает до последнего клиента.

Напомним, сейчас для получения финской визы надо принести анкету, загранпаспорт, фотографию, копию российского и заграничного паспортов, медицинскую страховку, квитанцию об оплате визового сбора. С первого сентября помимо этих документов необходимо будет предоставить информацию о проживании в Финляндии во время посещения, проездные билеты или письменное описание маршрута передвижения в стране. Также надо будет показать справку с места работы с данными о своей зарплате или выписку из банка за три последних месяца или свидетельство о недвижимости в России.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
однозначно
2019-08-19 12:52:50
Эту клиентуру можно разделить на две категории :
1. Самобытные нищеброды, которые постоянно ездят к своим дальним родственникам за халявным майонезом и макаронами
2. Голодранцы из числа либерастных блогеров, которые шастают туда в надежде на очередной гранд.
кир
2019-08-19 14:46:26
однозначно, точно и кратко. :)
User
2019-08-19 11:49:27
Кто бы еще объяснил, как заказать билеты или составить описание маршрута на 2 года вперед, если не знаешь, какую гадость может отмочить стабильность в ближайшее время? :)
Mike
2019-08-19 13:34:10
Я отвечу. это необходимо при первичной подаче на визу!!!!!!!!!!!! Никто у вас не будет просить об этом при каждой поездке. Неужели это не понятно?
User
2019-08-19 14:47:03
Mike, с поездками понятно. Но речь не о каждой поездке, а о выдаче виз, которые подавляющему большинству карельцев выдаются на 2 года. Как можно спланировать маршрут на 2 года вперед и уж тем более что-то забронировать на такой долгий срок? Вот что не понятно. Если требуется просто перечислить планируемые города посещения в последнем пункте визовой анкеты, так это и раньше надо было делать. В связи с чем ажиотаж-то?
кир
2019-08-19 11:48:22
Пусть сваливают.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
13.08.2019, 19:10
ФОТО: Светлана Лобода в нижнем белье показала растяжку на балконе
12.08.2019, 15:54
Взрыв в районе Белого моря: что известно о трагедии?
15.08.2019, 09:56
Подробности смертельного ДТП под Петрозаводском рассказали в ГИБДД Карелии
12.08.2019, 16:05
ЧП в Белом море: "Ситуация пошла по нештатному варианту"
18.08.2019, 20:40
Ксения Собчак потроллила поклонников провокационным фото
18.08.2019, 09:20
ВИДЕО: В Петрозаводске молодой человек прошел по пешеходному переходу сквозь машину

Аналитика

Сегодня 14:09
Капитал
У людей денег нет и не будет 1
Шутка о том, что экономический рост в российских регионах обеспечивается исключительно усилиями Росстата, перестаёт быть смешной.
"Стоят ли эти съемки того, чтобы подвергать угрозам объекты культурного наследия?" 7
16.08.2019 14:51
Федеральный памятник превращается в дрова 5
15.08.2019 13:53
Можно нести любую чушь 11
15.08.2019 10:19
Взрыв в районе Белого моря: что известно о трагедии? 11
12.08.2019 15:54
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 11:20
Без политики
Врач-рукодельница
Елена Вольнова – врач Офтальмологического центра Карелии, офтальмолог высшей категории, за плечами которой более двух тысяч операций по лазерной коррекции зрения.
Неплохое место для "Птз-Карьер-Симфония" 6
15.08.2019 09:30
Новое исследование: Антитела к ХГЧ
14.08.2019 09:34
Аллее городов-побратимов отказано в статусе достопримечательного места 13
07.08.2019 11:34
архив чтиво

Медиа

"Сегодня вечером" на ТНТ-ОНЕГО
Новое
Сегодня 14:21
все фото и видео


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»