В визовом центре Финляндии в Петрозаводске возник ажиотаж после новости о новых требованиях

В визовом центре Финляндии в Петрозаводске настоящий переполох после новости о новых требованиях для получения финского шенгена.

Ближе к 16.00, когда визовый центр уже должен был закрыться, помещение по-прежнему было заполнено людьми. Охранник продолжал пропускать посетителей, что давало надежду на то, что работать центр будет дольше, чем обычно, сообщает корреспондент "Московского комсомольца в Карелии".

По ее словам, заявление приняли около 17.00. Сейчас центр работает до последнего клиента.

Напомним, сейчас для получения финской визы надо принести анкету, загранпаспорт, фотографию, копию российского и заграничного паспортов, медицинскую страховку, квитанцию об оплате визового сбора. С первого сентября помимо этих документов необходимо будет предоставить информацию о проживании в Финляндии во время посещения, проездные билеты или письменное описание маршрута передвижения в стране. Также надо будет показать справку с места работы с данными о своей зарплате или выписку из банка за три последних месяца или свидетельство о недвижимости в России.