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В воскресенье в Карелии будет +5

Новости. Погода
17:00, 14 Ноября 2020
фото: Столица на Онего
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О погоде на 15 ноября рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске 15 ноября будет облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер юго-западный, южный умеренный.

Температура воздуха ночью составит +1, -1°С, днем воздух прогреется до +2°С. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем будет слабо расти.

В районах Карелии также будет облачная с прояснениями погода. Местами пройдут небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный, южный умеренный.

Ночью похолодает до -3°С, днем потеплеет до +5°С.

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