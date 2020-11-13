В воскресенье в Карелии будет +5

О погоде на 15 ноября рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске 15 ноября будет облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер юго-западный, южный умеренный.

Температура воздуха ночью составит +1, -1°С, днем воздух прогреется до +2°С. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем будет слабо расти.

В районах Карелии также будет облачная с прояснениями погода. Местами пройдут небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный, южный умеренный.

Ночью похолодает до -3°С, днем потеплеет до +5°С.