В воскресенье в Карелии будет до +12 градусов

В воскресенье, 7 апреля в Карелии местами потеплеет до +12 градусов.

Как сообщили в региональном Управлении МЧС, 7 апреля на территории республики ожидается облачная погода с прояснениями. Днем местами небольшие осадки. Ночью на дорогах местами гололедица.

Ветер переменных направлений 2-7 м/с.

Температура воздуха ночью 0…-5оС, местами до -10оС. Днём +4…+9, местами до +12оС.