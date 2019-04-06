В воскресенье в Карелии будет до +12 градусов

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В воскресенье, 7 апреля в Карелии местами потеплеет до +12 градусов.
Как сообщили в региональном Управлении МЧС, 7 апреля на территории республики ожидается облачная погода с прояснениями. Днем местами небольшие осадки. Ночью на дорогах местами гололедица.
Ветер переменных направлений 2-7 м/с.
Температура воздуха ночью 0…-5оС, местами до -10оС. Днём +4…+9, местами до +12оС.
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