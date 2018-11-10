В воскресенье в Карелии похолодает

О погоде 11 ноября в Карелии рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске 11 ноября будет облачно с прояснениями.

Преимущественно без осадков. На дорогах местами гололедица.

Ветер юго-восточный, южный умеренный.

Ночная температура составит -1, -3 градуса, днем -1, +1.

В районах Карелии также будет облачно с прояснениями.

Местами пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя.

На отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-восточный, южный умеренный.

Ночью похолодает до -2, -3, при прояснениях до -7, днем температура составит -2, +3 градуса.