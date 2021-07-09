В воскресенье в Карелии воздух накалится до +32

Об аномально жаркой погоде 11 июля рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

Так, 11 июля в Петрозаводске будет переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер ЮЗ ночью слабый, днем умеренный.

Ночью ожидается +18, +20°С, днем потеплеет до +29, +31°С. Атмосферное давление будет слабо падать.

В районах Карелии также будет переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер ночью переменный слабый, днем юго-западный умеренный.

Температура воздуха ночью составит +15, +20°С, местами похолодает до +12°С, днем воздух прогреется +27, +32°С.