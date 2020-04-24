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В воскресенье в Карелии выпадет мокрый снег

Новости. Погода
17:00, 25 Апреля 2020
фото: © Столица на Онего
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О погоде на 26 апреля рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске в воскресенье будет облачно с прояснениями. Выпадет небольшой мокрый снег.

Ветер западный, северо-западный умеренный.

Ночью будет -1, -3 градуса, днем потеплеет до +6.

В Карелии также будет облачная с прояснениями погода. Ночью местами ожидается небольшой снег, днем – небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Ночью и утром на дорогах гололедица.

Ветер северо-западный, западный умеренный.

Температура воздуха ночью задержится на показателях -1, -6 градусов. Днем потеплеет до +1, +6. 

 

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