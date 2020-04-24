В воскресенье в Карелии выпадет мокрый снег

О погоде на 26 апреля рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске в воскресенье будет облачно с прояснениями. Выпадет небольшой мокрый снег.



Ветер западный, северо-западный умеренный.



Ночью будет -1, -3 градуса, днем потеплеет до +6.



В Карелии также будет облачная с прояснениями погода. Ночью местами ожидается небольшой снег, днем – небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Ночью и утром на дорогах гололедица.

Ветер северо-западный, западный умеренный.

Температура воздуха ночью задержится на показателях -1, -6 градусов. Днем потеплеет до +1, +6.