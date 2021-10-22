В воскресенье в Петрозаводске изменится троллейбусный маршрут № 1

В связи с прокладкой 24 октября новых коммуникаций на Зареке троллейбус № 1 пройдет по новому маршруту, сообщили в администрации города.

В воскресенье, 24 октября, в карельской столице изменится маршрут движения троллейбуса № 1. В этот день он будет поворачивать с улицы «Правды» на проспект Александра Невского не в сторону улицы Луначарского, а в сторону улицы Калинина. Далее троллейбусы поедут по Ключевскому шоссе, улицам Репникова и Антонова до конечной станции «ул. Корабелов».

Иными словами, «единица» будет следовать до Ключевой по маршруту троллейбуса № 3. Обратно троллейбус едет тем же путем, а после улицы «Правды» — по привычному маршруту.

Временные изменения связаны с прокладкой застройщиком новых коммуникаций в районе пересечения улиц Луначарского и Державина. На месте перекроют участок дороги. Маршруты движения автобусов через улицу Луначарского не изменятся. Проезд для автомобилей также будет открыт. По завершению работ троллейбус № 1 вернётся на свой привычный маршрут.