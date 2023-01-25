В воскресенье водителей Петрозаводска ждут массовые проверки

В Петрозаводске 26 февраля пройдет профилактическое мероприятие «Контроль трезвости», сообщили в Госавтоинспекции города.

По данным ГИБДД Петрозаводска, за январь текущего года в Петрозаводске сотрудники ДПС отстранили от управления 65 водителей с признаками опьянения, поэтому в целях предупреждения происшествий с участием нетрезвых водителей, пресечения нарушений ПДД, 26 февраля в Петрозаводске пройдет профилактическое мероприятие «Контроль трезвости».

«В состоянии алкогольного опьянения человек может терять контроль за своим поведением и неадекватно оценивать ситуацию. В результате он садится за руль машины, даже не думая, способен ли ей управлять, тем самым создавая угрозу не только для себя, но и для других участников дорожного движения. Находя множество отговорок и причин сесть за руль после застолья, автолюбители забывают о главном – алкоголь притупляет реакцию и не позволяет контролировать процесс управления автомобилем», - объяснили в ведомстве.

Госавтоинспекция Петрозаводска напоминает, что в настоящее время сотрудники ДПС несут службу с использованием персональных носимых видеорегистраторов, которые применяются при общении с участниками дорожного движения, при досмотре транспортных средств, при составлении актов недостатков улично-дорожной сети.

Материалы аудио-, видеозаписей, полученные с применением персонального носимого устройства, могут быть отнесены к доказательствам по делу об административном правонарушении.

О фактах управления транспортными средствами нетрезвыми водителями можно сообщить в дежурную группу ГИБДД. Телефоны: 715-900, 78-44-44.