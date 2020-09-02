В выходные дорогу перекроют в одном из районов Карелии

Движение перекроют 6 сентября в Пряжинском районе.

В воскресенье на 17 км автодороги "Крошнозеро-Эссойла" будет временно закрываться движение для всех видов транспорта с 14.00 до 15.00, сообщается в паблике "ОМВД России по Пряжинскому району".

Госавтоинспекция рекомендует водителям при планировании поездки в данном направлении учитывать возможные задержки в пути.

При проезде участка проведения дорожных работ необходимо соблюдать требования временных дорожных знаков и указания регулировщиков. Особое внимание следует соблюдать при движении в темное время суток, выбирать безопасную скорость движения, соответствующую конкретным дорожным условиям.