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В выходные изменится схема движения транспорта в центре Петрозаводска

Новости. Общество
11:45, 09 Августа 2022
фото: © «Столица на Онего»

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На время проведения работ на теплосетях будут скорректированы маршруты троллейбусов № 3 и № 5, сообщили в администрации Петрозаводска.

По информации АО «ПКС-Тепловые сети», с 13 по 14 августа изменится схема движения транспорта в центре Петрозаводска.

Будут продолжены работы на Красноармейской улице в районе пересечения с улицей Гоголя. Реконструкция теплосетей запланирована на участках тротуара и дороги в направлении «Кукковка–Центр» от улицы Гоголя до остановки «Детская художественная школа». Двустороннее движение будет обеспечено за счёт сужения встречной полосы в направлении Центр–Кукковка.

Администрация Петрозаводска призывает водителей быть предельно внимательными, руководствоваться установленными знаками, положениями Правил дорожного движения и заранее планировать пути объезда.

В связи с проведением работ на коммунальных сетях в субботу и воскресенье изменятся также маршруты общественного электротранспорта. Троллейбус № 3 будет следовать от конечной станции «Хлебокомбинат» до проспекта Александра Невского по привычному маршруту. Далее он станет поворачивать на улицу «Правды», не доезжая до Комсомольского проспекта. Путь электротранспорта будет пролегать по улице Куйбышева на проспект Ленина, а оттуда – до железнодорожного вокзала. После разворота на площади Гагарина троллейбусы вернутся на привычный маршрут по Первомайскому проспекту. Проезд в обратную сторону — от Заводской улицы до конечной станции «Хлебокомбинат» — останется прежним.

Троллейбус № 5 будет следовать по привычному маршруту от Лыжной улицы через Комсомольский проспект, а далее поворачивать на проспект Александра Невского и выезжать на проспект Ленина через улицу Куйбышева. После разворота на площади Гагарина электротранспорт возвращается на привычный маршрут — на Первомайский проспект до конечной станции «ДСК». Проезд в обратную сторону до Лыжной улицы останется прежним.

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