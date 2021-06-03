На выходных Карелию ждет теплая и солнечная погода

Прогноз погоды на субботу, 5 июня, составил Гидрометцентр республики.

В Петрозаводске в субботу ожидается небольшая облачность, без осадков. Ветер ночью переменный слабый, днем восточный, северо-восточный умеренный.

Температура воздуха ночью +9, +11°С, днем поднимется до +23, +25°С. Атмосферное давление будет падать.

В районах Карелии также ожидается небольшая облачность и без осадков. Ветер ночью переменный слабый, днем юго-западный, западный, на юге восточный, северо-восточный умеренный.

Температура воздуха ночью составит +7, +12°С, днем может дойти до +24, +29°С, у водоемов местами будет +18,+23°С.