В выходные в Карелии будут ловить пьяных водителей

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Сотрудники Госавтоинспекции проведут рейды по выявлению нетрезвых водителей на территории республики и Петрозаводска, сообщили в ГИБДД Карелии.
Специальные мероприятия по пресечению нарушений нетрезвыми водителями пройдут в Карелии с 23 по 25 ноября.
В Петрозаводске рейды пройдут в воскресенье, 25 ноября.
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