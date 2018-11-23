В выходные в Карелии будут ловить пьяных водителей

Сотрудники Госавтоинспекции проведут рейды по выявлению нетрезвых водителей на территории республики и Петрозаводска, сообщили в ГИБДД Карелии.

Специальные мероприятия по пресечению нарушений нетрезвыми водителями пройдут в Карелии с 23 по 25 ноября.

В Петрозаводске рейды пройдут в воскресенье, 25 ноября.