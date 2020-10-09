890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Следком наградил мать мальчика, погибшего после пожара в Карелии 2
Сегодня 07:25
Молодой житель Воронежской области погиб в страшной аварии в Карелии 1
Сегодня 11:52
Около 80 новых случаев COVID-19 выявлено в Карелии за сутки 4
Сегодня 09:31
Глава Карелии попросил пресс-секретаря натянуть повыше медицинскую маску 8
Сегодня 12:12
Осенняя ярмарка открылась в Петрозаводске на новой площадке (ФОТОРЕПОРТАЖ) 1
Сегодня 16:56

В выходные водителей Петрозаводска ждут массовые проверки на трезвость

Новости. Общество
22:44, 09 Октября 2020
фото: © ГИБДД Карелии
Загрузка...

Госавтоинспекция Петрозаводска 10 и 11 октября будет проводить массовую проверку водителей "Контроль трезвости".

На дорогах столицы Карелии в субботу и воскресенье будут проходить массовые проверки водителей на трезвость, сообщили в Госавтоинспекции Петрозаводска.

В ГИБДД напомнили, что за 9 месяцев в Петрозаводске зарегистрировано 11 ДТП c участием нетрезвых водителей, в которых 1 человек погиб и 13 получили травмы. За этот же период 556 нетрезвых водителей отстранены от управления транспортными средствами.

Сотрудники ГИБДД призывают водителей быть внимательнее на дороге, строго соблюдать правила дорожного движения, не допускать управления транспортом в состоянии опьянения. За данное правонарушение предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления транспортом на срок от 1,5 до 2 лет. За повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения предусмотрена уголовная ответственность, напомнили в Госавтоинспекции.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
06.10.2020, 19:40
Школьная учительница решилась на замужество вслепую и расплакалась у алтаря
04.10.2020, 13:15
Один из двух детей, сбитых в центре Петрозаводска, находится в реанимации
04.10.2020, 12:01
Водитель сбил выбежавших на дорогу детей в центре Петрозаводска (ВИДЕО)
05.10.2020, 13:13
Отремонтированные тротуары в Петрозаводске превратились в реки (ФОТО)
05.10.2020, 07:15
Жители Петрозаводска возмущены масштабом разрушений в процессе благоустройства города
07.10.2020, 06:40
Жители Петрозаводска пожаловались Путину на работу общественного транспорта в городе

Аналитика

Сегодня 15:40
Капитал
Пять причин обратиться во "Фрау клиник"
Названы причины, почему стоит обратиться к высококвалифицированным специалистам "Фрау клиники" за женским здоровьем.
Замминистра культуры РФ Алла Манилова: "Фактов больше, чем слов" 1
Сегодня 15:30
Как в Карелии делят транспортный пирог 1
Сегодня 15:15
Капители обещают вернуть 4
Сегодня 09:50
"Чувство попранной справедливости повело нас в бой" 2
07.10.2020 15:17
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 14:16
Личное мнение
Местному самоуправлению предложено самоликвидироваться 1
Зачем все поселения Муезерского района Карелии хотят объединить в один муниципальный округ?
"У меня не было никаких эмоций, кроме желания помочь" 8
07.10.2020 11:05
"Калитки Северо-Запада" пришлись в Карелии не по вкусу 2
06.10.2020 10:19
архив чтиво

Медиа

Сегодня 16:50
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»