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Новости. Культура
12:59, 12 Декабря 2018

В выставочном зале музея "Кижи" откроется детская выставка "Зимние приключения, или Зима будет!"

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Музей приглашает на открытие всех Дедов Морозов и Снегурочек Петрозаводска! Давайте начнём зиму вместе!

14 декабря в 15.00 в выставочном зале музея "Кижи" (ул. Федосовой, 19) откроется детская интерактивная выставка "Зимние приключения, или Зима будет!" 

Зима – источник вдохновения для творческих людей. Этому волшебному времени года многие художники, поэты, композиторы посвящали свои произведения. Зима на Руси – особое время года. Именно русская зима, как никакой иной сезон, показывает особенности  быта наших предков, передает уют избы и жизни крестьянина в долгое морозное время. Образ Зимы, а именно трех зимних месяцев – Декабря, Января, Февраля –  хорошо переданы в народном календаре - месяцеслове, полном народной мудрости и проникновенной поэзии.

Большую часть экспозиции занимает детское творчество на тему зимы. Источником вдохновения для участников студии "Кижская палитра" стали подлинные музейные предметы, а также праздничные народные обычаи. Интерактивное пространство выставки разделено на три тематические зоны - "Декабрь-студень",  "Январь-весне дедушка" и  "Февраль-бокогрей".

Каждого посетителя ждёт настоящее зимнее приключение! Дети и взрослые побывают в гостях у зимних сказок, смогут полюбоваться звёздным небом, слепить снеговика, устроить бой снежками, взять снежную крепость, посидеть на лесной опушке, услышать звуки зимы и загадать желание. Выставка расскажет о русской зиме, зимних месяцах и традиционных праздниках.

В рамках выставки будут работать праздничные программы! Приглашаем принять в них участие:

- Новогодняя программа "Сладость в радость", в которую входят экскурсия по выставке и кулинарный мастер-класс по росписи пряника.

Время проведения: 17 декабря 2018 г. — 20 января 2019 г. (250 руб. /чел.)

- Рождественская семейная программа "Скоро на небе зажжется звезда…", в которую входят экскурсия по выставке и мастер-класс по изготовлению рождественского вертепа.

Время проведения: 17 декабря 2018 г. — 20 января 2019 г. (200 руб. /чел.)

- Программа "Сани, саночки, салазки", в которую входят экскурсия по выставке и мастер-класс по созданию игрушки.

Время проведения: 17 декабря 2018 г. — 10 марта 2019 г. (200 руб. /чел.)

Выставочный зал работает ежедневно с 10 до 18 часов, без выходных. Среда — с 10 до 20 часов.

Первое воскресенье каждого месяца — вход бесплатный. Справки и заявки по телефонам: 79-98-40, 79-98-76.

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