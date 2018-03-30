В ЗАГСе Петрозаводска появится дизайнерский декор

С 9 апреля во Дворце бракосочетаний начинает работать структурное подразделение Городского Дома культуры.

И с 9 апреля все заявки на проведения торжественных церемоний бракосочетаний отдел ЗАГСа будет перенаправлять в Городской дом культуры.

В связи с этим разработан новый официальный прейскурант цен по основным услугам Дворца бракосочетаний.

Но основного пакета не всегда достаточно, чтобы главный день в жизни молодоженов прошел на высоком уровне, у каждой молодой семьи свои интересы, вкусы, возможности, а потому дополнительно приглашаются фотографы, видеографы, флористы, дизайнеры и т.д.

Дом культуры ни в коей мере не запрещает это, не требует отдельной платы за съемку в залах, а, наоборот, готов помочь вам выбрать лучших, посмотреть рекламный материал, узнать цены.

В ближайшее время в помещениях Дворца будет произведена генеральная уборка силами специалистов городского дома культуры. Требует очистки большая парадная люстра, главный и малый зал, комнаты жениха и невесты. Закуплено 250 светодиодных ламп модели "Свеча на ветру", которые заменят давно устаревшие лампы накаливания, ведутся переговоры с дизайнерами по обновлению внутреннего декора помещений, замены штор, устраняются неисправности по противопожарным предписаниям.

Приглашаем всех неравнодушных горожан, волонтеров, общественные организации присоединиться к субботнику, о котором будет объявлено на сайте дома культуры.