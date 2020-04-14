В Заксобрании Карелии назвали суммы региональных выплат, которые получат медработники за борьбу с коронавирусом

На заседании парламентского Комитета по здравоохранению и социальной политике депутаты обсудили меры поддержки работников учреждений здравоохранения республики в условиях угрозы распространения новой коронавирусной инфекции, сообщили в пресс-службе Заксобрания Карелии.

В Карелии 218 млн 605 тыс. рублей из бюджета республики планируется направить на региональные доплаты медицинским работникам и вспомогательному персоналу, которые оказывают помощь пациентам с коронавирусной инфекцией и людям из групп риска заражения, сообщил депутатам на заседании Комитета глава Минздрава республики Михаил Охлопков.

Ранее председатель Законодательного Собрания Карелии Элиссан Шандалович обратился с соответствующим предложением к главе республики Артуру Парфенчикову. Понимая исключительную важность проводимой в настоящее время медиками республики работы и осознавая существующую степень их ответственности, необходимо предусмотреть дополнительные меры материальной поддержки для медицинского и вспомогательного персонала, отмечалось в документе.

По данным Министерства здравоохранения Карелии, республиканские выплаты врачам, оказывающим специализированную помощь в условиях стационара, составят 25 тысяч рублей, среднему медицинскому персоналу – 20 тысяч рублей, младшему – 15 тысяч рублей, прочим работникам – 7 тысяч рублей.

Также региональные доплаты установят работникам скорой помощи. Врачам будет полагаться – 20 тысяч рублей, среднему медперсоналу – 15 тысяч рублей, фельдшерам по приёму вызовов – 10 тысяч рублей, младшему медперсоналу и водителям скорой помощи – 7 тысяч рублей.

Оказывающим первичную медико–санитарную помощь врачам размер региональной доплаты составит 15 тысяч рублей. Для среднего медицинского персонала, ведущего самостоятельный приём, она установлена в объеме 13 тысяч рублей. Доплата среднему медицинскому персоналу составит 10 тысяч рублей. Для младшего медперсонала и прочих категорий работников она определена в размере 5 тысяч рублей.

Стимулирующие выплаты за особые условия труда также установлены на федеральном уровне, отметил министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков. На эти цели Карелия получит из федерального бюджета 86 млн рублей.

"Наше предложение услышали в правительстве Карелии. Таким образом, общая сумма, которая будет направлена на стимулирующие доплаты, составит более 300 млн рублей", – сказал председатель Комитета Алексей Хейфец.

По словам депутата, главного врача петрозаводской поликлиники №1 Михаила Стоцкого, по предварительным расчетам, врач госпиталя будет получать доплату порядка 150 тыс. рублей.



"И это хорошо, и это правильно. Но, для сравнения, тот же врач поликлиники, который десятками смотрит пациентов, потенциально зараженных COVID–19, или который берет у них мазки, будет получать 40 тысяч рублей выплату – максимально. Этот дисбаланс предлагаю учесть и за счет дополнительных региональных выплат немного выровнять. Не за счет уменьшения врачам, конечно же, и среднему персоналу стационаров, а за счет увеличения врачам и среднему персоналу первичного звена. Сдерживает основную атаку COVID–19 все равно первичное звено", – сказал Михаил Стоцкий.

Высокую нагрузку на первичное звено отметила и заместитель председателя Комитета по здравоохранению Марина Гуменникова. Как отметила депутат, объем работы, связанный с вызовами медперсонала на дом, увеличился сегодня в 3–4 раза. Гуменникова предложила обратить на особое внимание на дополнительную материальную поддержку, в т.ч. терапевтов, оценить соразмерность нагрузки и суммы выплат и, возможно, пересмотреть их в сторону увеличения.

С коллегами согласился парламентарий, главный врач петрозаводской поликлиники №2 Аркадий Рутгайзер.



"Конечно, хотелось бы поддержать поликлиник врачей материально, потому что без материальной помощи их мотивация будет совершенно другая", – отметил Рутгайзер.