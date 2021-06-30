В парламенте Карелии рассмотрят предложения по реабилитации после коронавируса

Параллельно в республике начинается работа с переболевшими пациентами.

На эту пятницу, 2 июля, в Законодательном собрании республики запланировано заседание рабочей группы по разработке региональной программы комплексной реабилитации пациентов после COVID-19. В ее состав входят 18 человек, это врачи, депутаты, представители общественных организаций, сотрудники Петрозаводского госуниверситета. Участники рабочей группы обсудят конкретные предложения, которые включат в карельскую программу медицинской реабилитации.

Накануне во время прямой линии Владимир Путин сообщил о том, что в России создается система реабилитации после коронавируса.

«Сейчас мы выделили серьезные деньги на систему реабилитации. Прямо сейчас будем заключать контракты на приобретение необходимого оборудования, чтобы проходить реабилитацию после ковида», – уточнил президент.

Карелия в этом вопросе идет с опережение, вопрос о необходимости реабилитации после COVID-19 подняли еще весной, говорит депутат Законодательного собрания республики Алексей Хейфец.

«У нас в регионе, по официальным данным, коронавирусной инфекцией переболели около 50 000 человек, поэтому проблема реабилитации, как медицинской, так и социальной, очень актуальна для нашего региона. На заседании рабочей группы в эту пятницу мы уже начнем работать над тем, чтобы наполнить эту программу конкретными мероприятиями», – сообщил он.

Параллельно с формированием программы начинается работа с переболевшими коронавирусом.

«С 1 июля начнется углубленная диспансеризация таких пациентов, – говорит главный врач поликлиники № 4 Ольга Билко. – На амбулаторном уровне даются рекомендации по реабилитации в домашних условиях. Переболевшие берутся под диспансерное наблюдение. По линии ОМС формируются заявки на лечение в санатории «Марциальные воды».

Уже сейчас специалисты отмечают, что для полноценной масштабной реабилитации необходимо подготовить квалифицированные кадры, это отдельное направление, требующее внимания.

Также на прямой линии президент страны Владимир Путин отметил, что выступает против обязательной вакцинации от COVID-19. При этом он добавил, что в случае повышения заболеваемости, власти имеют право вводить обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан. Депутат Госдумы от Карелии Валентина Пивненко поддержала слова президента и подчеркнула, что именно вакцина помогла ей перенести болезнь в очень легкой форме.