В Заонежье Карелии после аварии с внедорожником 10-летний ребенок попал в больницу (ФОТО)

Отечественный внедорожник вылетел в кювет на дороге в сторону Великой Губы.

В Медвежьегорском районе 17 июня в 14.30 на 35 км автодороги «Медвежьегорск — Толвуя — Великая Губа» произошло ДТП. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Карелии.

По предварительной информации, 45 — летний водитель автомобиля Лада направил машины в кювет. В ДТП получили травмы водитель и его 10 — летний пассажир, оба они были госпитализированы.

По факту аварии проводится проверка.

Напомним, ранее поступила информация о ДТП в Сегежском районе — в нем пострадали две юные девушки и подросток.