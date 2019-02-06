Подписаться
Грунт для рассады 10л
60
37
Таблетки торфяные 12шт
59
Минипарник
68
38
Семена
9
1
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
10:32, 06 Февраля 2019
фото: ТАСС / Сергей Мальгавко

В жилом районе Петрозаводска временно не будет электроэнергии

Загрузка...

В эту пятницу, 8 февраля, будет временно отключено электроснабжение в Тепличном, сообщили в мэрии Петрозаводска.

Специалисты АО "Прионежская сетевая компания" будут производить работы на трансформаторной подстанции.

С 14.00 до 16.00 планируется отключение электроснабжения жилого района Тепличный на улицах: Тепличная, Огородная Парниковая.

 

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
30.01.2019, 11:13
В Петрозаводске эвакуируют школы, больницы и административные здания из-за сообщений о бомбе
03.02.2019, 11:51
Умер исполнитель рэпа Децл
31.01.2019, 15:27
Дело о смерти в больнице Петрозаводска дошло до суда
31.01.2019, 06:40
В Петрозаводске мужчина несколько лет насиловал ребенка
05.02.2019, 09:45
В ГИБДД Карелии рассказали подробности смертельной аварии с тремя погибшими
01.02.2019, 19:10
Больной раком Юдашкин почти не говорит

Аналитика

05.02.2019 09:31
Политкухня
О чем говорят люди, выбирая депутатов 4
В Олонецком районе 3 февраля проходили дополнительные выборы в органы местного самоуправления.
"Мы здесь живем 500 лет и собираемся жить дальше!" 5
04.02.2019 15:42
 "Безопасный Петрозаводск" дополнят наказами избирателей 6
31.01.2019 15:22
Зачем нужна и что дает экспертиза недвижимости
30.01.2019 16:17
Национальному парку "Ладожские шхеры" угрожает газопровод
30.01.2019 12:15
Вся аналитика

Чтиво

04.02.2019 09:31
Без политики
На старт! Внимание! Марш!
Закончился январь. Но даже первый месяц года имеет свои плоды для медицинской компании "ЛабСтори".
Большой проект Ковригина
31.01.2019 17:12
Патриотический мейнстрим добрался до "Калевалы"
31.01.2019 16:24
"Ну что, коллега, полечим правильно?"
31.01.2019 11:54
архив чтиво

Медиа

СТОП-КАДР с Ефимом Овчинниковым на ТНТ-ОНЕГО
01.02.2019 11:13
все фото и видео

Опрос

Вы жалеете, что "Биг Бен" сносят?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»