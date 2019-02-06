В жилом районе Петрозаводска временно не будет электроэнергии

В эту пятницу, 8 февраля, будет временно отключено электроснабжение в Тепличном, сообщили в мэрии Петрозаводска.

Специалисты АО "Прионежская сетевая компания" будут производить работы на трансформаторной подстанции.

С 14.00 до 16.00 планируется отключение электроснабжения жилого района Тепличный на улицах: Тепличная, Огородная Парниковая.