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"ВАД" поздравляет с наступающим Новым годом и Рождеством

Новости. Общество
10:30, 25 Декабря 2020
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Заместитель гендиректора Андрей Антощенко от лица АО "ВАД" поздравляет с наступающим Новым годом и Рождеством.

"Поздравляю всех читателей инфоресурса "Столица на Онего" с наступающим Новым Годом и Рождеством! Этот год был непростым для всех нас. У каждого были свои взлеты и падения, но мы продолжаем стойко переносить все трудности и стараемся заботиться друг о друге. От всей души хочу пожелать, чтобы было больше счастливых моментов, воплощения намеченных планов и крепкого здоровья каждому!" - сказал Андрей Васильевич Антощенко, заместитель генерального директора АО "ВАД" по Республике Карелия. 

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