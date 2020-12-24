Заместитель гендиректора Андрей Антощенко от лица АО "ВАД" поздравляет с наступающим Новым годом и Рождеством.

"Поздравляю всех читателей инфоресурса "Столица на Онего" с наступающим Новым Годом и Рождеством! Этот год был непростым для всех нас. У каждого были свои взлеты и падения, но мы продолжаем стойко переносить все трудности и стараемся заботиться друг о друге. От всей души хочу пожелать, чтобы было больше счастливых моментов, воплощения намеченных планов и крепкого здоровья каждому!" - сказал Андрей Васильевич Антощенко, заместитель генерального директора АО "ВАД" по Республике Карелия.