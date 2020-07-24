"Вадовцы" с коронавирусом голодали в районной больнице в Карелии

Госпитализированные в Сортавальскую ЦРБ сотрудники ВАД пожаловались на качество питания в лечебном учреждении.

Когда был выявлен очаг коронавируса в вахтовом городке около поселка Пуйккола, где проживали сотрудники ВАД, и многие из заболевших дорожников были доставлены в Сортавальскую больницу. Вскоре от них появились жалобы на питание. Работяги, молодые мужчины были вынуждены голодать. Объемы ланч-боксов с едой, которую им приносили, оставляли желать лучшего.

"Когда доктор, приходя с утра в пищеблок, снимает пробу, то вопросов к меню на день чаще нет. Продукция, которую ему дают, соответствует нормам и по количеству, и по вкусовым качествам. Естественно, доктор ставит подпись, что пища пригодна к питанию. Но обращения пациентов говорят о другом. И когда стали поступать жалобы от пациентов, мы обратились в территориальное отделение Роспотребнадзора по Сортавальскому району. Но результата этого не дало", - рассказал главный врач Сортавальской ЦРБ Александр Романов.

Подробнее о ситуации с питанием в районной больнице читайте в материале "Лечебное" питание: рыба с червями".