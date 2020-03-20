Ваенга пожаловалась на нехватку денег у мужа на оплату квартиры

Гастрольный тур российской певицы перенесен на осень из-за эпидемии коронавируса.

Российская певица Елена Ваенга и ее муж остались без работы до осени. Как пишет сетевое издание "Собеседник", звезда сообщила своим подписчикам в Instagram, что из-за эпидемии коронавируса ее апрельский гастрольный тур перенесен на октябрь.

"Это совсем не смешно, ребята, – сказала певица. – На данный момент в связи с карантином, который медленно вводят, первыми полетели с работы огромное количество людей, имеющих отношение к искусству: театры, музеи, музыканты... Как вот сказал вчера мой муж (он музыкант), он потерял работу, а ему надо платить за жилье, ну сколько там... 7-8 тысяч. У него естественный вопрос: а я где деньги должен взять? Многие думают, что музыканты деньги лопатой гребут... У меня половина коллектива в кредитах на квартиру".

Все происходящее Ваенга назвала крахом. По словам звезды, если еще авиакомпании поднимут цены на билеты, она вообще не сможет никуда вывезти свой коллектив.