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04.04.2021 19:00

Вахтовика из Ростовской области будут судить в Карелии за покупку наркопрепаратов по подложному рецепту

Новости. Криминал
13:05, 05 Апреля 2021
фото: © AP Photo/Isidoro Pitera
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Прокуратура Пряжинского района утвердила обвинительный акт в отношении жителя Ростовской области за использование заведомо подложного документа, сообщили в надзорном ведомстве Карелии.

В Пряжинском районе 26-летний вахтовик из Ростовской области обвиняется в совершении преступления с использованием подложных документов.

По версии дознания, обвиняемый посещал аптечные пункты в Пряже и в Петрозаводске, где предъявял работникам аптек собственноручно заполненные заведомо подложные бланки рецептов на имя постороннего гражданина, приобретал лекарственные препараты с сильнодействующим наркотическим веществом для личного приема.

При этом медицинских показаний для приема обвиняемый не имел, на учете в медицинских учреждениях не состоял.

В ходе расследования вахтовик полностью признал свою вину.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в мировой суд.

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