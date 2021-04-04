Вахтовика из Ростовской области будут судить в Карелии за покупку наркопрепаратов по подложному рецепту

Прокуратура Пряжинского района утвердила обвинительный акт в отношении жителя Ростовской области за использование заведомо подложного документа, сообщили в надзорном ведомстве Карелии.

В Пряжинском районе 26-летний вахтовик из Ростовской области обвиняется в совершении преступления с использованием подложных документов.

По версии дознания, обвиняемый посещал аптечные пункты в Пряже и в Петрозаводске, где предъявял работникам аптек собственноручно заполненные заведомо подложные бланки рецептов на имя постороннего гражданина, приобретал лекарственные препараты с сильнодействующим наркотическим веществом для личного приема.

При этом медицинских показаний для приема обвиняемый не имел, на учете в медицинских учреждениях не состоял.

В ходе расследования вахтовик полностью признал свою вину.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в мировой суд.