Вакансии ООО «Карельская фанера»

ООО «Карельская фанера» сообщает о вакансиях на предприятии.

Требуются:

— бухгалтер (средней квалификации)

— менеджер (снабжение)

— водитель вилочного погрузчика

— механик

— механик по ремонту транспорта

— мастер (участок лущения и сушки шпона)

— подсобный рабочий

— разнорабочий

— дворник

— слесарь-ремонтник

— сварщик-слесарь

— техник по слаботочным системам

— укладчик-упаковщик

— транспортерщик

— электроник

— электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования

— рабочие разных профессий в деревообработке (возможно обучение на рабочих местах).

Трудоустройство на основании трудового договора. Медицинский осмотр проводится за счет предприятия.

Подробнее:

телефон: +79210120615

электронная почта: olesya.dushanina@karelianplywood.com.

ООО «Карельская фанера»

г. Лахденпохья, ул. Заводская, 24

www.karelianplywood.com

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