Вакансии ООО «Карельская фанера»

ООО «Карельская фанера» сообщает о вакансиях на предприятии.
Требуются:
— бухгалтер (средней квалификации)
— менеджер (снабжение)
— водитель вилочного погрузчика
— механик
— механик по ремонту транспорта
— мастер (участок лущения и сушки шпона)
— подсобный рабочий
— разнорабочий
— дворник
— слесарь-ремонтник
— сварщик-слесарь
— техник по слаботочным системам
— укладчик-упаковщик
— транспортерщик
— электроник
— электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
— рабочие разных профессий в деревообработке (возможно обучение на рабочих местах).
Трудоустройство на основании трудового договора. Медицинский осмотр проводится за счет предприятия.
Подробнее:
телефон: +79210120615
электронная почта: olesya.dushanina@karelianplywood.com.
ООО «Карельская фанера»
г. Лахденпохья, ул. Заводская, 24
www.karelianplywood.com
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