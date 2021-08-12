Вакцинация населения не остановила рост заболеваемости ковидом в Финляндии

В соседней с Карелией стране отмечен рекордный суточный прирост числа заболевших.

Накануне в Финляндии было зарегистрировано 1024 случая коронавирусной инфекции. Как отмечает Yle, это рекордный показатель за все время пандемии ковида. Причем, рост заболеваемости не остановила даже вакцинация населения. Сейчас в соседней с Карелией стране первую дозу вакцины получили 67,9% граждан, а полностью привиты 40,4% жителей.

Растет и число жертв ковида. После того, как в минувшие сутки скончались еще двое человек, их общее количество достигло 997.

На этом фоне власти Финляндии были вынуждены пойти на новые ограничения. В столичном регионе число участников публичных мероприятий в помещениях не должно превышать 25 человек, а на открытом воздухе – 50.