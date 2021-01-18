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Вакцинация от COVID-19 начинается в шести районах Карелии

Новости. Общество
08:05, 19 Января 2021
фото: © Игорь Онучин/ТАСС
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Первые партии вакцины поступили в Костомукшу, Калевальский, Сегежский, Беломорский, Лоухский и Прионежский районы.

Как информирует оперативный штаб карельского правительства по борьбе с COVID-19, в конце минувшей недели в республику поступили еще 2 тыс 200 доз вакцины "Спутник V". 

Часть вакцины уже распределена в медучреждения Петрозаводска, а также шести районов республики.

В ближайшее время будут завершены поставки оставшейся части данной партии "Спутник V" в остальные центральные районные больницы региона. Все они, по информации республиканского Минздрава, к приему вакцины, учитывая требования к ее транспортировке и хранению, готовы.

Кроме приоритетных групп – медицинских и социальных работников, педагогов – началась иммунизация и других групп населения, в том числе лиц старше 65 лет.

По информации оперштаба, на выходных медучреждения успешно провели тестирование электронной записи на вакцинацию через портал госуслуг, которую предполагается использовать наряду с другими способами записи.

До конца января в республику по линии федерального Минздрава должны поступить 11 тыс 100 доз "Спутника V", в феврале еще 19 тыс 800 доз.

В конце прошлого года в республику поступили 1 тыс 242 дозы вакцины. По состоянию на 16 января первым компонентом вакцины привиты 1 тыс 164 человека, полностью иммунизацию прошли 360 человек. Вакцинация от новой коронавирусной инфекции проводится на бесплатной и добровольной основе, пояснили в оперативном штабе.

Ранее сообщалось, что жители Карелии могут записаться на вакцинацию от коронавируса в поликлиниках по месту жительства.

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