890x80
Реклама
Клиентский центр филиала «Карельский» ТГК-1 напоминает о возможности оплаты услуг ЖКХ онлайн и БЕЗ КОМИССИИ в личном кабинете
12.11.2021 14:42
Помогите старшему поколению разобраться в сервисах онлайн платежей
15.11.2021 10:00
Страшное ДТП в Карелии унесло жизни трех человек 2
Сегодня 09:27

Вакцинированные жители Карелии подарили республике новогодние каникулы

Новости. Общество
13:24, 31 Декабря 2021
фото: Столица на Онего

Новости партнеров

Карелия достигла одного из лучших показателей по формированию коллективного иммунитета в России, благодаря чему глава Карелии смягчил ограничительные меры.

Ранее вице-премьера РФ Татьяна Голикова, заявила, что коллективный иммунитет к COVID-19 превышает 70% в Москве и Московской области, Карелии, Севастополе, Туве и Чукотке.

После того, как Карелия попала в число регионов-лидеров по коллективному иммунитету к коронавирусу, глава республики Артур Парфенчиков принял решение смягчить ограничительные меры, разрешив предприятиям и организациям, имеющим паспорт коллективного иммунитета, принимать посетителей и гостей без предъявления QR-кода, справок и отрицательного ПЦР-теста.

Всем жителям Карелии и гостям республики на новогодних каникулах будут доступны библиотеки, музеи, театры, концертные залы, клубы, дворцы и дома культуры, организации сферы отдыха и развлечений, в кинотеатрах увеличили наполняемость зала до 75%. На открытом воздухе можно проводить культурно-массовые мероприятия без ограничения по числу участников.

Праздник стал возможен благодаря вакцинированным жителям Карелии.

Напомним, что на сегодняшний день в Карелии обоими компонентами вакцины от коронавируса в республике привиты 67,6%, первым компонентом — более 72% жителей, подлежащих вакцинации.

Минздрав Карелии сообщил, что 31 декабря, 1,2,4,7,8,9 января в поликлиниках Петрозаводска привиться против коронавируса можно с 10 до 15 часов. 3,5,6 января поликлиники работают по обычному режиму рабочего дня.

В новогодние каникулы работают и мобильные пункты вакцинации.

В прививочном пункте Петрозаводского медицинского колледжа (ул. Советская, 15) можно пройти вакцинацию 2,3,4,5,6,8,9 января с 10.00 до 15.00 часов.

В торгово-развлекательном центре «Лотос Плаза» (пр. Лесной, 47а) – 31 декабря, 2,3,4,5,8,9 с 13.00 до 19.00 часов.

В торговом центре «Тетрис» (ул. Мерецкова, 11) - 31 декабря, 3,4,5, 6, 8, 9 января с 10.00 до 15.00 часов.

В магазине «Магнит семейный» (Казарменская, 2) – 31 декабря с 10.00 до 16.00 часов, 2, 7 января с 13.00 до 16.00 часов, 3,4,5,6,8,9 января – с 12.00 до 17.00 часов.

Как пишут РИА Новости, 30 декабря вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что одной из важнейших причин снижения смертности от COVID-19 является вакцинация.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
nae
2021-12-31 13:39:40
"Праздник стал возможен благодаря вакцинированным жителям Карелии."
Типичное манипулирование информацией. Когда говорится не то, что на самом деле, а то что хочется. Вспоминается мультфильм про то, как мужик корову продавал.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
28.12.2021, 18:17
Задержан по подозрению в даче взятки руководитель регоператора по вывозу мусора в Карелии (СРОЧНО)
27.12.2021, 11:28
Суд Петрозаводска приговорил Дмитриева к 15 годам лишения свободы (СРОЧНО)
24.12.2021, 14:23
Красота и беднота: индекс качества жизни в Петрозаводске
28.12.2021, 14:33
Цены на природный газ для населения Карелии вырастут в 2022 году
29.12.2021, 09:38
Целая семья умерла от коронавируса в Карелии
29.12.2021, 11:28
Необычную елку из трех тысяч бревен установили на ЦБК в Карелии (ФОТОФАКТ)

Аналитика

30.12.2021 17:49
Тема недели
Главные события: чем запомнился 2021 год
Важное в политике, общественной и культурной жизни Карелии — «Столица на Онего» предлагает вспомнить 2021 год.
Молочные и рыбные войны, транспортная реформа, новый Генплан: события года в экономике Карелии 1
30.12.2021 08:59
Каждой деревне по «Макдональдсу»? 8
29.12.2021 10:57
«Как хорошо, что я не сломал обе ноги!» 21
28.12.2021 15:07
Наш советский Новый год 4
28.12.2021 10:39
Вся аналитика

Чтиво

27.12.2021 13:10
Без политики
Родители- энергетики и дети-художники
В акционерном обществе «Прионежская сетевая компания» прошел ставший уже традиционным конкурс детского рисунка.
«Теперь мы все можем»
27.12.2021 09:00
«Прославляющим Отечество» выплатят по 150 тысяч 17
21.12.2021 15:41
архив чтиво

Медиа

Видеоверсия интервью с мэром Петрозаводска Владимиром Любарским
28.12.2021 18:37
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»