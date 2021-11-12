Вакцинированные жители Карелии подарили республике новогодние каникулы

Карелия достигла одного из лучших показателей по формированию коллективного иммунитета в России, благодаря чему глава Карелии смягчил ограничительные меры.

Ранее вице-премьера РФ Татьяна Голикова, заявила, что коллективный иммунитет к COVID-19 превышает 70% в Москве и Московской области, Карелии, Севастополе, Туве и Чукотке.

После того, как Карелия попала в число регионов-лидеров по коллективному иммунитету к коронавирусу, глава республики Артур Парфенчиков принял решение смягчить ограничительные меры, разрешив предприятиям и организациям, имеющим паспорт коллективного иммунитета, принимать посетителей и гостей без предъявления QR-кода, справок и отрицательного ПЦР-теста.

Всем жителям Карелии и гостям республики на новогодних каникулах будут доступны библиотеки, музеи, театры, концертные залы, клубы, дворцы и дома культуры, организации сферы отдыха и развлечений, в кинотеатрах увеличили наполняемость зала до 75%. На открытом воздухе можно проводить культурно-массовые мероприятия без ограничения по числу участников.

Праздник стал возможен благодаря вакцинированным жителям Карелии.

Напомним, что на сегодняшний день в Карелии обоими компонентами вакцины от коронавируса в республике привиты 67,6%, первым компонентом — более 72% жителей, подлежащих вакцинации.

Минздрав Карелии сообщил, что 31 декабря, 1,2,4,7,8,9 января в поликлиниках Петрозаводска привиться против коронавируса можно с 10 до 15 часов. 3,5,6 января поликлиники работают по обычному режиму рабочего дня.

В новогодние каникулы работают и мобильные пункты вакцинации.

В прививочном пункте Петрозаводского медицинского колледжа (ул. Советская, 15) можно пройти вакцинацию 2,3,4,5,6,8,9 января с 10.00 до 15.00 часов.

В торгово-развлекательном центре «Лотос Плаза» (пр. Лесной, 47а) – 31 декабря, 2,3,4,5,8,9 с 13.00 до 19.00 часов.

В торговом центре «Тетрис» (ул. Мерецкова, 11) - 31 декабря, 3,4,5, 6, 8, 9 января с 10.00 до 15.00 часов.

В магазине «Магнит семейный» (Казарменская, 2) – 31 декабря с 10.00 до 16.00 часов, 2, 7 января с 13.00 до 16.00 часов, 3,4,5,6,8,9 января – с 12.00 до 17.00 часов.

Как пишут РИА Новости, 30 декабря вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что одной из важнейших причин снижения смертности от COVID-19 является вакцинация.