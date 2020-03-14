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Валаам могут закрыть на карантин из-за коронавируса

Новости. Общество
20:30, 14 Марта 2020
фото: ООО "Вертолетная тема"
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Валаамский монастырь в Карелии будет закрыт для посещений туристов и поломников.

Как стало известно 14 марта из источников, близких руководству монастыря,  с завтрашнего дня будет осуществляться масштабный выезд всех, кто не причастен к обеспечению жизнедеятельности самого монастыря или не является его жителем. В кельях и скитах планируют провести дезинфекцию, направленную на профилактику.

Об этом сообщили представители компании "Вертолетная тема", которые готовятся к многомилионным потерям из-за планируемого введения карантина на острове Валаам.

"Отец Мефодий уже принес извинения и пожелал благословений нашим клиентам, но отменил все планируемые приемы. В свою очередь мы будем предлагать различные варианты в качестве альтернативы, например, Соловецкие острова – пока не закрыты и готовы встретить паломников", – заявила Ольга Селиванова, заместитель генерального директора компании "Вертолетная тема".

Данная компания занимается вертолетными перевозками на остров Валаам и является ключевым партнером по этому направлению для ряда туроператоров.

По словам Селивановой, предварительные заявки были расписаны по вплоть до середины мая.

"Все внесенные предоплаты из-за введения карантина, клиентам придётся вернуть, а поскольку Валаам одно из самых популярных направлений в Карелии, то это весьма внушительная сумма", - отметила заместитель гендиректора компании.

Пока нет никакой информации об ограничениях NOTAM на сайте Госкорпорации по ОРВД Санкт-Петербурга, отвечающих за обеспечение безопасности полетов, а в канцелярии самого монастыря обещают в ближайшее время опубликовать письмо на официальном сайте.

Напомним, в Карелии с 12 марта введен режим повышенной готовности, вызванный угрозой распространения коронавирусной инфекции.

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Комментарии

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2020-03-14 20:53:27
Будучи сторонником дарвинизма не вижу ничего противного богу и эволюции в том, если коронавирус несколько проредит тамошнюю грядку братии, ибо на все воля божья, а он посланник несомненно.
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