Валаамский монастырь хочет поставлять форель и мед из Карелии в столицы

Валаамский монастырь займется переработкой и поставкой собственной форели в Москву и Санкт-Петербург, а также планирует организовать продажу своего меда на подворьях в обеих столицах.

Об этом сообщил игумен Валаамского Спасо-Преображенского ставропигиального мужского монастыря епископ Троицкий Панкратий в интервью РИА Новости.

"Недавно благодаря помощи благотворителей мы восстановили форелевое хозяйство. Раньше рыба шла на стол братии или продавалась на острове. Следующий этап – переработка. Мы хотим поставлять копченую и соленую форель (упакованную в соответствии санитарными нормами) в Петербург или Москву", - сказал епископ Панкратий.

Также, по его словам, в монастыре занимаются восстановлением пасеки.

"Первый мед был в 2019 году. Через несколько лет, думаю, будет большая пасека, и начнем реализацию: мед небольшими партиями, скорее всего, пойдет на подворья Валаамского монастыря в Москве и Петербурге", - пояснил настоятель.

Он подчеркнул, что лично участвует в восстановлении пасеки. "Мне очень нравится жизнь пчел, она напоминает монастырь: каждый занят своим делом, есть взаимопомощь, иерархия, дружная работа", - подытожил епископ.

Ранее сообщалось, что Валаам открылся для туристских групп.