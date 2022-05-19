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19.05.2022 20:30

Валаамский монастырь ищет экскурсоводов

Новости. Общество
17:40, 20 Мая 2022
фото: © Паблик ВК Валаамского монастыря

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Валаамский монастырь объявил о дополнительном наборе экскурсоводов на июнь.

Как сообщается в паблике монастыря, ежегодно на Валаамские острова прибывают десятки тысяч гостей из разных уголков мира. Это и паломники, и туристы, и церковные иерархи, и волонтеры, и просто искатели приключений. Всех их встречают экскурсоводы Паломнической службы нашего монастыря, становясь проводниками в такой непривычный для современного человека мир Валаама.

«Экскурсоводы — это большая дружная семья, для членов которой остров и его обитель не только уникальный культурно-исторический и природный объект, не только место профессиональной реализации, но, в первую очередь, великая святыня и место личного служения Господу. Если Вы хотите присоединиться к нам — ждём Вас в июне 2022 года», — написано в паблике.

Дополнительный набор экскурсоводов проводится для жителей Санкт-Петербурга, Ленинградской области и Республики Карелия.
Подробнее познакомиться с условиями работы и заполнить анкету можно на сайте «Валаамского Паломника» www.valaam.com/company/ekskursovodam

Прием анкет кандидатов с 15 по 28 мая.

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