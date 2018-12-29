Валаамский монастырь подарил школе в Карелии полтора миллиона рублей

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На приобретение новых окон и дверей монастырь пожертвовал питкярантской школе №2 полтора миллиона рублей, сообщили в правительстве Карелии.
Средняя общеобразовательная школа № 2 в Питкяранте является ресурсным центром района. В школе учатся 885 детей. Как отметила директор Ольга Никитина, полученная помощь станет дополнительным стимулом добиваться успехов в учебе.
Свидетельство о пожертвовании вручил 27 декабря священнослужитель Валаамского монастыря отец Олег.
"По поручению владыки Панкратия хочу вручить директору школы это свидетельство. Детям должно быть тепло и уютно в школе. Будем надеяться, что наша помощь поможет нашим детям", − сказал отец Олег.
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