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Валентина Пивненко: «Дом Тучина будет отреставрирован»

Новости. Общество
10:00, 30 Августа 2021

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Дом Тучина должен стать важной частью шелтозерского вепсского этнографического музея, как образец патриотизма и героизма малого народа в годы Великой Отечественной войны, считает депутат Госдумы.

В середине июня в рамках рабочей поездки по Прионежскому району Валентина Пивненко побывала в шелтозерском вепсском этнографическом музее имени Р. П. Лонина. Тогда заведующая музеем Наталья Анхимова рассказала депутату Госдумы о состоянии памятника военной истории Доме Тучина.

Вопрос о реставрации части архитектурного ансамбля шелтозерского вепсского этнографического музея Валентина Пивненко подняла на уровне Министерства культуры Карелии. 

«После того, как мы увидели в каком плачевном состоянии находится Дом Тучина прошли переговоры с  министром культуры Карелии. Глава шелтозерского вепсского сельского поселения Ирина Сафонова  направила заявку для участия памятника истории в  республиканской программе по реконструкции музеев. Возможно, следующим шагом станет подготовка обоснования для включения Дома Тучина в федеральную программу. Этот вопрос под контролем.  Объект должен стать важной частью шелтозерского вепсского этнографического музея, как образец патриотизма и героизма малого народа в годы Великой Отечественной войны.

Документальная повесть  Олега Тихонова «Операция в зоне «Вакуум»  воспроизводит уникальную операцию, благодаря которой, в течение восьми месяцев в тылу врага действовали наши разведчики. Именно  в доме Тучина находился штаб, работали радистки. Одна из героинь книги Сильвия Паасо лично рассказывала мне о тех страшных и героических днях. Памятник необходимо сохранить.  Дом Тучина — это наглядный пример патриотизма и героизма малого народа вепсов», — рассказала на вепсском празднике «Древо жизни» Валентина Пивненко.

Фестиваль вепсской культуры «Древо жизни» проводится с 1989 года. На праздник по традиции приехали вепсы, русские, карелы, жители окрестных районов и деревень. Во время праздника выступили национальные творческие  коллективы, проходила продажа изделий национальных ремесел. Программу представил национальный ансамбль песни и танца Карелии «Кантеле». В рамках праздника прошли спортивные «Вепсские игры».

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Комментарии

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Хде фрау эмма ?
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