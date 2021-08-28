Валентина Пивненко: «Дом Тучина будет отреставрирован»

Дом Тучина должен стать важной частью шелтозерского вепсского этнографического музея, как образец патриотизма и героизма малого народа в годы Великой Отечественной войны, считает депутат Госдумы.

В середине июня в рамках рабочей поездки по Прионежскому району Валентина Пивненко побывала в шелтозерском вепсском этнографическом музее имени Р. П. Лонина. Тогда заведующая музеем Наталья Анхимова рассказала депутату Госдумы о состоянии памятника военной истории Доме Тучина.

Вопрос о реставрации части архитектурного ансамбля шелтозерского вепсского этнографического музея Валентина Пивненко подняла на уровне Министерства культуры Карелии.

«После того, как мы увидели в каком плачевном состоянии находится Дом Тучина прошли переговоры с министром культуры Карелии. Глава шелтозерского вепсского сельского поселения Ирина Сафонова направила заявку для участия памятника истории в республиканской программе по реконструкции музеев. Возможно, следующим шагом станет подготовка обоснования для включения Дома Тучина в федеральную программу. Этот вопрос под контролем. Объект должен стать важной частью шелтозерского вепсского этнографического музея, как образец патриотизма и героизма малого народа в годы Великой Отечественной войны.

Документальная повесть Олега Тихонова «Операция в зоне «Вакуум» воспроизводит уникальную операцию, благодаря которой, в течение восьми месяцев в тылу врага действовали наши разведчики. Именно в доме Тучина находился штаб, работали радистки. Одна из героинь книги Сильвия Паасо лично рассказывала мне о тех страшных и героических днях. Памятник необходимо сохранить. Дом Тучина — это наглядный пример патриотизма и героизма малого народа вепсов», — рассказала на вепсском празднике «Древо жизни» Валентина Пивненко.

Фестиваль вепсской культуры «Древо жизни» проводится с 1989 года. На праздник по традиции приехали вепсы, русские, карелы, жители окрестных районов и деревень. Во время праздника выступили национальные творческие коллективы, проходила продажа изделий национальных ремесел. Программу представил национальный ансамбль песни и танца Карелии «Кантеле». В рамках праздника прошли спортивные «Вепсские игры».