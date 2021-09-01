Валентина Пивненко: «Наша консерватория известна не только в Карелии, в России, но и за рубежом»

Депутат Госдумы Валентина Пивненко поздравила студентов и коллектив Петрозаводской государственной консерватории с 1 сентября.

В отличие от других карельских вузов, в консерватории учебный год традиционно всегда начинается 1 сентября, как и в школах.

— Это прекрасная, особенная традиция, которую нужно сохранить, — отметила на торжественном мероприятии заместитель Премьер-министра Правительства Карелии по социальным вопросам Лариса Подсадник.

Петрозаводской консерваторией гордится и Валентина Пивненко.

— В качестве депутата Госдумы вместе с руководством консерватории пришлось много усилий приложить, чтобы и концертный зал появился, и преобразилась сама консерватория, и благоустроилось общежитие. Сегодня можно гордиться тем, что наша петрозаводская консерватория известна не только в Карелии, в России, но и за рубежом. Желаю вам благополучия, здоровья, творческих успехов, участия во всех возможных конкурсах, получать признание на самом высоком уровне. Любите друг друга, учитесь, творите. Показывайте свое мастерство, таланты, искусство, — пожелала педагогам и студентам Пивненко.

В этом году в консерваторию поступили 218 человек, в том числе студенты из Китая.