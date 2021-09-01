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Валентина Пивненко: «Наша консерватория известна не только в Карелии, в России, но и за рубежом»

Новости. Общество
11:07, 02 Сентября 2021

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Депутат Госдумы Валентина Пивненко поздравила студентов и коллектив Петрозаводской государственной консерватории с 1 сентября.

В отличие от других карельских вузов, в консерватории учебный год традиционно всегда начинается 1 сентября, как и в школах.

— Это прекрасная, особенная традиция, которую нужно сохранить,  — отметила на торжественном мероприятии заместитель Премьер-министра Правительства Карелии по социальным вопросам Лариса Подсадник.

Петрозаводской консерваторией гордится и Валентина Пивненко.

— В качестве депутата Госдумы вместе с руководством консерватории пришлось много усилий приложить, чтобы и концертный зал появился, и преобразилась сама консерватория, и благоустроилось общежитие. Сегодня можно гордиться тем, что наша петрозаводская консерватория известна не только в Карелии, в России, но и за рубежом. Желаю вам благополучия, здоровья, творческих успехов, участия во всех возможных конкурсах, получать признание на самом высоком уровне. Любите друг друга, учитесь, творите. Показывайте свое мастерство, таланты, искусство, — пожелала педагогам и студентам Пивненко.

В этом году в консерваторию поступили 218 человек, в том числе студенты из Китая.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
User
2021-09-02 13:41:29
Почему Пивненко и Подсадник можно комментировать, а Шандаловича и Шмаеник - нет? Они же все из одной группировки.
Off
2021-09-02 11:52:36
Обратите внимание .
Только чиновники сидят без масок.
Хороший пример для молодежи , как нужно соблюдать законы . ))) Педроссам закон не писан ...или у них особенные антиковидные партбилеты . :) :)
David.
2021-09-02 11:41:57
Маски носят трусы! Бабка вирусов не боится!
Пенсик
2021-09-02 11:21:47
Бабушки,бабушки, бабушки старушки......ушки на макушке!
Молодец! "К каждой бочке затычка", так говорят, за две недели объехала все места,где годы не бывала! Вот что выборы всемогущие делают!?!
Вася
2021-09-02 11:19:36
почему учителям не дали по 10 тыр.
Вася
2021-09-02 11:17:47
В какой войне было сражение при мысе Гангут, в Северной, или Семилетней?
Гость
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