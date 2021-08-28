Валентина Пивненко: «Нужно предусмотреть дополнительные меры для поддержки фермеров»

Депутат Госдумы Валентина Пивненко высказалась в защиту перспективных фермерских хозяйств, которые сегодня могут погубить резко выросшие цены на комбикорма.

Депутат находится с рабочим визитом в Олонецком районе, одно из хозяйств, на котором она побывала — ферма Александра Дубинина по производству мяса крупного рогатого скота.

— Это семейный животноводческий комплекс для содержания крупного рогатого скота — 70 голов быков. В планах дойти до 100, чтобы оборот мяса был круглогодичный. Собственные вложения и субсидия от государства составили чуть более 25 миллионов рублей. Хозяйство наше зародилось еще в 2006 году, когда я взял первый кредит, землю, первые 20 голов скота, — рассказал фермер Дубинин.

Крестьянско-фермерское хозяйство Александра Дубинина — показательное, считает Валентина Пивненко.





— Государственная поддержка попала в надежные руки. Он построил не только новую ферму, сенохранилище, забойный пункт. Уже сделаны запасы сена и кормов не на один год. Это говорит о том, что на такого человека можно надеяться. Можно давать землю, финансовые средства из государственного бюджета на то, чтобы мы получали качественную мясную продукцию. Но сейчас нужно искать способы поддержки людей, которые занимаются животноводством, потому что очень сильно выросли цены на корма — на 40 процентов. И это может обанкротить фермеров. Поэтому нужно рассматривать дополнительные меры поддержки таких хозяйств, чтобы они могли развиваться, — отметила депутат Госдумы.

Валентина Пивненко обсудит вопрос ценообразования на комбикорма на федеральном уровне.