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Валентина Пивненко: «Нужно предусмотреть дополнительные меры для поддержки фермеров»

Новости. Общество
13:08, 31 Августа 2021

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Депутат Госдумы Валентина Пивненко высказалась в защиту перспективных фермерских хозяйств, которые сегодня могут погубить резко выросшие цены на комбикорма.

Депутат находится с рабочим визитом в Олонецком районе, одно из хозяйств, на котором она побывала — ферма Александра Дубинина по производству мяса крупного рогатого скота.

— Это семейный животноводческий комплекс для содержания крупного рогатого скота — 70 голов быков. В планах дойти до 100, чтобы оборот мяса был круглогодичный. Собственные вложения и субсидия от государства составили чуть более 25 миллионов рублей. Хозяйство наше зародилось еще в 2006 году, когда я взял первый кредит, землю, первые 20 голов скота, — рассказал фермер Дубинин.

Крестьянско-фермерское хозяйство Александра Дубинина — показательное, считает Валентина Пивненко.



 — Государственная поддержка попала в надежные руки. Он построил не только новую ферму, сенохранилище, забойный пункт. Уже сделаны запасы сена и кормов не на один год. Это говорит о том, что на такого человека можно надеяться. Можно давать землю, финансовые средства из государственного бюджета на то, чтобы мы получали качественную мясную продукцию. Но сейчас нужно искать способы поддержки людей, которые занимаются животноводством, потому что очень сильно выросли цены на корма — на 40 процентов. И это может обанкротить фермеров. Поэтому нужно рассматривать дополнительные меры поддержки таких хозяйств, чтобы они могли развиваться, — отметила депутат Госдумы.

Валентина Пивненко обсудит вопрос ценообразования на комбикорма на федеральном уровне.

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Комментарии

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Эндшпиль
2021-08-31 14:33:27
Где фото жаренных стэйков из говядины? На халяву не накормили? Или все съели в кружке избранных? Рабочая поездка на свежий воздух по дегустации экологически чистых стэйков из говядинки, в обмен на обещания о поддержке. За дежурные обещания поддержки? Наверное только за просто так убитых лосей доставляют с доставкой на дом?
Эндшпиль
2021-08-31 14:24:25
Где 70 голов быков? Или только на бумаге?
Крестьянско-фермерское хозяйство Александра Дубинина — показательное, считает Валентина Пивненко.
Ни одной фотографии быков, наверное очень тощие? "Наверное" тоньше чем любители чебуреков.
Самуил
2021-08-31 14:21:41
20.09.21 забудет про этих фермеров и проч. как нелепый сон.
petronik
2021-08-31 14:15:46
Боюсь, что бабки опять zа нее проголосуют. Правда, я и сам дедка...
Успешный
2021-08-31 14:37:20
petronik, ты не дедка, ты злобный старикашка. :)
Эндшпиль
2021-08-31 14:07:00
Дорогостоящие столичные автоколесницы доставили к фермеру с рабочей поездкой, в белых кроссовках...некоторые маской предохраняются от фермера, наверное фермер заразный?
Эндшпиль
2021-08-31 14:02:24
Рабочие поездки по количеству возросли многократно. Почему рабочие? Где вилы, лопаты, ведра с навозом? Дойка, мойка? Почему рабочие? Выезд из Петрозаводска из уютного кабинета в район, это уже рабочая поездка? Поговорили наговоренное это уже рабочая поездка? Какие то сомнительные поездки рабочие.
Успешный
2021-08-31 13:48:46
Скорей бы уже 10 тыщ получить и избрать её в Госдуму. А фрау эмму не избрать
Вася
2021-08-31 13:44:19
Развитие возможно только при рабовладельческом строе ,при олигархическом феодализме невозможно.
Вася
2021-08-31 13:39:17
Не выйдет из этой затеи ничего путного.
Козьма
2021-08-31 13:23:17
Как бы уже и достала изрядно Да и лидер списка тоже .
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