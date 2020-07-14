Валентина Пивненко: "Статус Арктической зоны для шести районов Карелии даст новый импульс для привлечения инвестиций"

Депутат Госдумы от Карелии Валентина Пивненко, какие перспективы появились у северных районов Карелии с принятием закона "О государственной поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне РФ".

Напомним, на прошлой неделе был принят пакет законопроектов, которые определяют правовой режим, порядок осуществления предпринимательской деятельности и меры ее господдержки в Арктической зоне. Федеральный закон "О государственной поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне Российской Федерации" предусматривает дополнительное включение Костомукшского городского округа, Калевальского национального и Сегежского муниципальных районов в состав Арктической зоны страны. До этого статус "арктических" имели только Лоухский, Кемский и Беломорский район.

"Мы очень рассчитываем на то, что статус Арктической зоны для наших шести территорий даст новый импульс для привлечения инвестиций в эти районы. До сегодняшнего дня три района Карелии, включенные в состав Арктической зоны, по сути дела имели этот статус только на бумаге. Статус есть, программа развития Арктики есть, но в этой программе нулевые цифры. И задача законодателей была в том, чтобы был принят новый закон, который бы позволил на льготных условиях привлечь в Арктическую зону людей, которые не на бумаге будут создавать свой бизнес, а которые реально создадут новые производства, новые предприятия", - сказала в программе "Важная тема" депутат Госдумы Валентина Пивненко.

Статус резидента в Арктике смогут получить представители малого и среднего бизнеса, которые вложили в инвестиционные проекты на северных территориях не менее 1 млн рублей. Резиденты смогут претендовать на льготы по федеральным, региональным, местным налогам, возмещение части расходов по уплате страховых взносов в государственные внебюджетные фонды и льготные кредиты.

"Система организации работы по развитию экономики и социальной сферы в этих районах будет зависеть от нашей инициативы. От желания привлечь туда организационные и финансовые ресурсы", - считает Валентина Пивненко.