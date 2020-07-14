890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
В России с завтрашнего дня отменяется обязательная изоляция для въезжающих 6
14.07.2020 20:40
Экзаменационный и регистрационный отделы ГИБДД Карелии закроются на 7 часов
14.07.2020 18:00
Часть домов в Петрозаводске на несколько дней останется без горячей воды 6
14.07.2020 17:56
Коммунисты собирают миллиард рублей, чтобы спасти от захвата совхоз им. Ленина (ВИДЕО) 17
14.07.2020 19:40
Павильон популярной пекарни в Петрозаводске пойдет под снос 9
Сегодня 07:50
Популярные места отдыха на Сямозеро в Карелии проверку Роспотребнадзора не прошли 3
14.07.2020 16:58

Валентина Пивненко: "Статус Арктической зоны для шести районов Карелии даст новый импульс для привлечения инвестиций"

Новости. Общество
15:23, 15 Июля 2020
фото: © Сергей Юдин / "Столица на Онего"
Загрузка...

Депутат Госдумы от Карелии Валентина Пивненко, какие перспективы появились у северных районов Карелии с принятием закона "О государственной поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне РФ".

Напомним, на прошлой неделе был принят пакет законопроектов, которые определяют правовой режим, порядок осуществления предпринимательской деятельности и меры ее господдержки в Арктической зоне. Федеральный закон "О государственной поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне Российской Федерации" предусматривает дополнительное включение Костомукшского городского округа, Калевальского национального и Сегежского муниципальных районов в состав Арктической зоны страны. До этого статус "арктических" имели только Лоухский, Кемский и Беломорский район.

"Мы очень рассчитываем на то, что статус Арктической зоны для наших шести территорий даст новый импульс для привлечения инвестиций в эти районы. До сегодняшнего дня три района Карелии, включенные в состав Арктической зоны, по сути дела имели этот статус только на бумаге. Статус есть, программа развития Арктики есть, но в этой программе нулевые цифры. И задача законодателей была в том, чтобы был принят новый закон, который бы позволил на льготных условиях привлечь в Арктическую зону людей, которые не на бумаге будут создавать свой бизнес, а которые реально создадут новые производства, новые предприятия", - сказала в программе "Важная тема" депутат Госдумы Валентина Пивненко.

Статус резидента в Арктике смогут получить представители малого и среднего бизнеса, которые вложили в инвестиционные проекты на северных территориях не менее 1 млн рублей. Резиденты смогут претендовать на льготы по федеральным, региональным, местным налогам, возмещение части расходов по уплате страховых взносов в государственные внебюджетные фонды и льготные кредиты.

"Система организации работы по развитию экономики и социальной сферы в этих районах будет зависеть от нашей инициативы. От желания привлечь туда организационные и финансовые ресурсы", - считает Валентина Пивненко.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Святослав
2020-07-15 15:27:17
Ещё бы " Луну освоить"!?! Может тогда не придётся школьникам на портфели сбрасываться, как сегодня предложили в прессе!?!
Изя
2020-07-15 15:26:16
Ещё не на пенсии ??? Странно , по пенсионную реформу ещё никто не забыл , спасибо , депутат (((((( :)
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
09.07.2020, 10:01
Финляндия снимает ограничения для поездок в страны с благополучной эпидемиологической обстановкой
11.07.2020, 09:21
Следователи Карелии возбудили дело по факту исчезновения девушки: она может быть убита
12.07.2020, 13:58
"АвтоВАЗ" начал выпускать внедорожники Chevrolet Niva по-новому
08.07.2020, 19:08
Пропавший в Петрозаводске мужчина найден мертвым
12.07.2020, 12:04
Пассажиров с масками на подбородке продолжают ловить в общественном транспорте Петрозаводска
13.07.2020, 15:20
В ж/д больнице Петрозаводска выявлен 31 случай заболевания COVID-19 (СРОЧНО)

Аналитика

13.07.2020 14:45
Обществоведение
"Третьей некачественной реставрации памятник бы не пережил"
Карельским реставраторам удалось собрать уникальную Варваринскую церковь XVII столетия, которая пять лет назад была раскатана на бревна и брошена в нескольких заонежских деревнях.
Дайте дышать 5
13.07.2020 12:54
"Отрасль камнеобработки быстро растет и развивается" 1
10.07.2020 16:44
Родные люди 2
10.07.2020 13:57
Документ без подписи 9
09.07.2020 11:56
Вся аналитика

Чтиво

13.07.2020 09:20
Без политики
Расслабляться рано, но и напрягаться не стоит
Онлайн-сервисы становятся удобнее и все прочнее входят в нашу жизнь.
Экопродукция карельских фермеров порадует гостей клиники "Кивач"
09.07.2020 11:59
У энергетиков – "Энергия красок"!
07.07.2020 11:57
архив чтиво

Медиа

Реконструкция моста через Неглинку
15.06.2020 15:15
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»