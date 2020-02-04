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Валерианку и корвалол официально перестали считать алкоголем

Новости. Общество
16:33, 04 Февраля 2020
фото: © Кирилл Кухмарь/ТАСС
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Правительство России утвердило список спиртосодержащих лекарств, на деятельность по производству и обороту которых не распространяется действие закона "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции...".

Это следует из подписанного премьер-министром Михаилом Мишустиным распоряжения, размещенного на официальном интернет-портале правовой информации.

В перечень включены 192 лекарственных препарата для медицинского применения, в том числе настойка валерианы, йод, настойка календулы, корвалол, нашатырно-анисовые капли, салициловая кислота и другие, а также 18 препаратов для ветеринарного применения.

Подробнее об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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