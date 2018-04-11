Фужер 2 шт. 170 мл.
200
139
Набор кастрюль
2700
1599
Дрель аккумуляторная
1500
999
Набор инструмента
2990
2390
Ваза для цветов
260
119
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
08:05, 11 Апреля 2018

Пасхальный фестиваль Гергиева пройдет в Петрозаводске

По теме

Власти Карелии заинтересовались общественным транспортом Петрозаводска
11.04.18 08:43
Круподерщиков запретил детям звонить в экстренные службы во время шторма на Сямозере, заявила прокурор
11.04.18 08:30
Тольский раскритиковал вице-премьера Корсакова за заявление о работе с главврачами в Карелии
11.04.18 08:20
Все новости
Загрузка...

Музыкальный театр Карелии примет ХVII Московский пасхальный фестиваль, основателем и художественным руководителем которого является знаменитый дирижер Валерий Гергиев.

Как рассказали в театре, 30 апреля петрозаводскую публику ожидает встреча с симфоническим оркестром Мариинского театра и одним из самых прославленных виолончелистов мира Дэвидом Герингасом (Литва).

В кассе и на сайте Музыкального театра началась продажа билетов. Программа концерта будет объявлена дополнительно.

Московский Пасхальный фестиваль проводится с 2002 года при поддержке правительства Москвы, министерства культуры РФ. Художественный руководитель фестиваля — Валерий Гергиев. За годы своего проведения Московский Пасхальный фестиваль из музыкального праздника превратился в один из культурных символов общенационального значения. Крупнейший музыкальный форум России ежегодно собирает десятки тысяч слушателей.

По теме

Власти Карелии заинтересовались общественным транспортом Петрозаводска
11.04.18 08:43
Круподерщиков запретил детям звонить в экстренные службы во время шторма на Сямозере, заявила прокурор
11.04.18 08:30
Тольский раскритиковал вице-премьера Корсакова за заявление о работе с главврачами в Карелии
11.04.18 08:20
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
06.04.2018, 06:40
На Карелию надвигается очередной снегопад
05.04.2018, 10:41
Он переформатировался и никуда не делся
05.04.2018, 11:30
СРОЧНО: В Петрозаводске ребенок выпал из окна квартиры на 8-м этаже
05.04.2018, 17:13
Геннадий Боднарчук прокомментировал приговор Юрию Дмитриеву
05.04.2018, 16:43
Суд оправдал Юрия Дмитриева
05.04.2018, 14:31
Стало известно о состоянии мальчика, упавшего в Петрозаводске с 8-го этажа

Аналитика

10.04.2018 13:16
Тема недели
Последний поход "Поморов" – что предшествовало трагедии на Сямозере
Прокуратура в суде огласила подробности, предшествующие страшной трагедии на Сямозере, унесшей в июне 2016 года жизни 14 детей.
Дело о гибели детей на Сямозере
09.04.2018 12:39
Эхо внешней политики России добирается до Карелии 14
09.04.2018 09:40
"Весь поселок за тебя, Эдуард"
05.04.2018 10:12
Руководитель "со стройки"
04.04.2018 14:05
Вся аналитика

Медиа

Программа "Заживём" от ТНТ-Онего
06.04.2018 13:21
все фото и видео


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»