Пасхальный фестиваль Гергиева пройдет в Петрозаводске

Музыкальный театр Карелии примет ХVII Московский пасхальный фестиваль, основателем и художественным руководителем которого является знаменитый дирижер Валерий Гергиев.

Как рассказали в театре, 30 апреля петрозаводскую публику ожидает встреча с симфоническим оркестром Мариинского театра и одним из самых прославленных виолончелистов мира Дэвидом Герингасом (Литва).

В кассе и на сайте Музыкального театра началась продажа билетов. Программа концерта будет объявлена дополнительно.

Московский Пасхальный фестиваль проводится с 2002 года при поддержке правительства Москвы, министерства культуры РФ. Художественный руководитель фестиваля — Валерий Гергиев. За годы своего проведения Московский Пасхальный фестиваль из музыкального праздника превратился в один из культурных символов общенационального значения. Крупнейший музыкальный форум России ежегодно собирает десятки тысяч слушателей.