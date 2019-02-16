Подписаться
Грунт для рассады 10л
60
37
Таблетки торфяные 12шт
59
Минипарник
68
38
Семена
9
1
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
16:30, 16 Февраля 2019
фото: Валерий Поташов

Валерий Шлямин оценил подготовку к юбилею Карелии

Загрузка...

Ученый, бывший карельский министр и торговый представитель РФ в Финляндии высказал свое мнение о ФЦП развития Карелии и будущем региона.

 

Валерий Шлямин предположил, что принятие ФЦП по Карелии было вполне оправдано. И программа, по его мнению,  несомненно  будет способствовать социально-экономическому развитию республики.

"Я не вижу никаких предпосылок "окончания истории" республики. Убежден, Карелия сохранится как уникальный субъект федерации со своей особой ролью на Европейском Севере.  Хотя, как Вы помните, еще в начале 90-х годов развернулась острая дискуссия о том, сколько субъектов Федерации должно быть в России. Анатолий Чубайс и Владимир Жириновский, каждый со своей аргументацией, настойчиво декларировали целесообразность их сокращения до 30 и даже меньше. При всём различии в подходах их суть сводилась к необходимости улучшения управляемости пространством. В упомянутом выше проекте Стратегии пространственного развития РФ до 2025 года предлагается создать 14 макрорегионов вместо имеющихся сегодня 8 (макрорегионами в нашей стране принято считать федеральные округа). И сразу же вновь развернулась (пока только в научных изданиях)  дискуссия о количестве субъектов Федерации", - рассказал Шлямин.

Полный текст можно прочитать здесь

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
11.02.2019, 16:45
Влюбленная пара разгромила номер отеля в Петрозаводске
09.02.2019, 09:28
ФОТО: В Петрозаводске упавший с крыши снег разбил иномарку
11.02.2019, 11:36
Депутаты Госдумы от валежника перешли к грибам
12.02.2019, 13:57
Взятки по молодости лет
12.02.2019, 12:09
"Я хочу жить"
14.02.2019, 10:33
Галикеев боится за свою жизнь

Аналитика

15.02.2019 10:09
Обществоведение
"Китайский дракон" пришел на Север 2
Чем обернется экспансия Китая в Арктику? – этот вопрос оказался в фокусе традиционного фестиваля "Баренц-спектакль" в норвежском Киркенесе.
Валерий Шлямин: "Я не вижу предпосылок "окончания истории" республики" 4
14.02.2019 10:42
Галикеев боится за свою жизнь 6
14.02.2019 10:33
Взятки по молодости лет 7
12.02.2019 13:57
Много удовольствия, мало пользы 16
12.02.2019 09:50
Вся аналитика

Чтиво

12.02.2019 12:09
Частная жизнь
"Я хочу жить" 5
В Петрозаводске 45-летняя женщина-инвалид, прикованная к коляске, пытается сама заработать на сиделку, чтобы не оказаться в доме-интернате.
Священник Петунов не вылезает из ШИЗО 6
08.02.2019 14:08
Виталий Красулин: "Не нужно везде и всюду искать политику" 9
06.02.2019 14:45
На старт! Внимание! Марш!
04.02.2019 09:31
архив чтиво

Медиа

Конкурс "Мисс и Миссис Великая Русь" в Петрозаводске
15.02.2019 12:40
все фото и видео

Опрос

Должны ли самовыдвиженцы участвовать в выборах главы Карелии?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»