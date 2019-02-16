Валерий Шлямин оценил подготовку к юбилею Карелии

Ученый, бывший карельский министр и торговый представитель РФ в Финляндии высказал свое мнение о ФЦП развития Карелии и будущем региона.

Валерий Шлямин предположил, что принятие ФЦП по Карелии было вполне оправдано. И программа, по его мнению, несомненно будет способствовать социально-экономическому развитию республики.

"Я не вижу никаких предпосылок "окончания истории" республики. Убежден, Карелия сохранится как уникальный субъект федерации со своей особой ролью на Европейском Севере. Хотя, как Вы помните, еще в начале 90-х годов развернулась острая дискуссия о том, сколько субъектов Федерации должно быть в России. Анатолий Чубайс и Владимир Жириновский, каждый со своей аргументацией, настойчиво декларировали целесообразность их сокращения до 30 и даже меньше. При всём различии в подходах их суть сводилась к необходимости улучшения управляемости пространством. В упомянутом выше проекте Стратегии пространственного развития РФ до 2025 года предлагается создать 14 макрорегионов вместо имеющихся сегодня 8 (макрорегионами в нашей стране принято считать федеральные округа). И сразу же вновь развернулась (пока только в научных изданиях) дискуссия о количестве субъектов Федерации", - рассказал Шлямин.

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