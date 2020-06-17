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Валерий Шоттуев: "Оборудовать перекресток светофорным объектом в микрорайоне Соломенное необходимо как можно скорее

Новости. Общество
13:05, 18 Июня 2020
фото: © пресс-служба Заксобрания Карелии
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Проектно-сметная документация на установку светофорного объекта  в микрорайоне Соломенное будет разработана к 1 сентября 2020 года, сообщили в пресс-службе Заксобрания Карелии.

Об этом сообщили карельским парламентариям на Комитете по ЖКХ, агропромышленной политике и энергетике представители Администрации Петрозаводска.

Напомним, жители микрорайона Соломенное в 2019 году на общем собрании обратились к депутату Законодательного Собрания Валерию Шоттуеву с просьбой помочь в установке светофора на перекрестке улиц Федора Тимоскайнена и Соломенского шоссе. По словам инициативной группы, проезжая часть в этом месте является очень опасной для перехода, но жителям микрорайона приходится пользоваться ею активно – по обеим сторонам располагаются автобусные остановки. Кроме этого,  для учеников школы № 7 этот путь является ближайшим к учебному заведению.

Депутат Валерий Шоттуев обратился с запросом в Администрацию Петрозаводска, а также неоднократно затрагивал тему установки светофора на парламентском Комитете.

"Крайне важно установить светофор на перекрестке как можно скорее, ведь от этого зависит жизнь и здоровье людей, – уверен парламентарий. – По Соломенскому шоссе на высокой скорости постоянно движется большегрузный транспорт, а видимость этого участка проезжей части ограничена. В этом месте неоднократно происходили дорожно-транспортные происшествия. Одна из аварий случилась 1 мая, когда машина на большой скорости перед пешеходным переходом влетела в забор жилого дома. Лишь по счастливой случайности никто не пострадал".

Как прокомментировал заместитель мэра Петрозаводска Андрей Бекелев, "в настоящее время завершается подготовка проектно-сметной  документации. Когда нам будет понятна стоимость работ, мы сможем определиться с источником финансирования. Предварительно можем сказать, что перекресток будет оборудован регулируемым пешеходным переходом в 2021 году".

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