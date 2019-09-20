Валерия высмеяла мужа из-за одежды

Певице надоело, что продюсер ходит в одной и той же одежде, и она поработала над стилем своего мужа —Иосифа Пригожина.

51-летняя Валерия и 50-летний Иосиф Пригожин — одна из самых крепких пар российского шоу-бизнеса. Супруги вместе 15 лет.

Продюсер славится вспыльчивым характером, но рядом с женой он всегда мягкий и спокойный. Иосиф даже позволяет любимой публично подшучивать над ним, пишет "Космополитен".

Сегодня Валерия рассказала, что ее супругу не нравится подбирать себе одежду. "Ходит в одном и том же, как будто дома не ночует. Не любит одеваться, приходится заставлять", — с иронией написала артистка в Instagram.

Звезде пришлось лично подбирать супругу образ для съемок в шоу Первого канала "Вечерний Ургант". Валерия выбрала для Иосифа белую рубашку, синюю джинсовку, темные джинсы и бордовый галстук в полоску.

"Как вам такой look, то бишь образ? А модель? По моему, супер2, — спросила поклонников певица. "Ой, Лерочка, уведут его, если будешь так одевать", — пошутил Игорь Крутой.

Некоторые поклонники посоветовали заменить рубашку футболкой и снять галстук. Однако артистка заявила, что это слишком банально. Большинству подписчиков образ пришелся по душе.