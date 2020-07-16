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Вандалы продолжают разрушать сквер на набережной Варкауса

Новости. Общество
09:30, 17 Июля 2020
фото: © РКС-Петрозаводск
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В этот раз подростков зафиксировала камера видеонаблюдения.

Так, 15 июля в 21.17 группа молодых людей из пяти человек  намеренно опрокинула на землю питьевой фонтанчик в сквере на наб. Варкауса, который благоустраивает "РКС-Петрозаводск". Акт вандализма зафиксировали камеры видеонаблюдения.

Сотрудники компании уже не раз проводили в сквере субботники, работники "РКС-Петрозаводск" посадили на участке деревья, самостоятельно пропололи территорию сквера от сорняков, отреставрировали канализационную насосную станцию. В сквере за короткий срок появился фонтан-водопад, питьевой фонтанчик, дорожки для прогулок, были установлены скамейки, освещение, тренажеры. Сквер – подарок к 100-летию республики от  группы компаний "РКС-Петрозаводск", открыть его планируют в конце июля.

В июне питьевой фонтан уже стал жертвой вандалов – у него украли кран. На этом разрушения не закончились: неделю назад  по всему скверу валялся мусор, специально вытащенный из урн… Для того чтобы хоть как-то защитить фонтан, на него установили деревянный короб, но от падения спасти питьевой фонтан не получилось. 

Уважаемые жители города, если вы видите, что кто-то разрушает сквер, не проходите мимо! Не хочется, чтобы этим же летом сквер перестал быть украшением города. Новый уголок для отдыха создан радовать гостей и жителей Петрозаводска, давайте относиться к скверу бережно. 

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
нетюлень
2020-07-17 15:54:49
Сажать хорьков(я про умственный уровень, само собою) не стоит, кормить их ещё... а ущерб пусть возместят.
zanoza
2020-07-17 14:12:22
Ну если камера зафиксировала этих вандалов, так почему же они ещё на свободе?
Гость
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