Вандалы вновь разгромили благоустроенную аллею в Петрозаводске (ФОТО)

На аллее на улице Нойбранденбургская в очередной раз сломали пластиковый слив.

Жители Ключевой сообщили «Столице на Онего», что на отремонтированной аллее на Нойбранденбургской вандалы все время ломают пластиковый слив. Фото с разрушенной пластиковой решеткой горожане прислали в редакцию.

«Неделю назад все отремонтировали, а сегодня опять сломан. Да и освещения нет, столбы стоят, а свет не горит», — говорят жители Ключевой.

Ранее проемы дождеприемника на аллее были закрыты металлической решеткой, но эти решетки неизвестные украли. Дети проваливались в открытые прорези в асфальте на тротуаре.