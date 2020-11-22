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Вандалы вырвали сиденья на новом стадионе в районе Карелии (ФОТО)

Новости. Происшествия
10:12, 23 Ноября 2020
фото: © паблик Вконтакте газеты "Беломорская трибуна"
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В Беломорске неизвестные сломали сиденья на стадионе.

В паблике газеты "Беломорская трибуна" опубликовано обращение директора управления по физической культуре, делам молодежи и развитию туризма Беломорского района Александра Рогацевича, который просит местных жителей ценить то, что делается и создается в городе.

"Уже вошло в нехорошую традицию - разрушать и портить имущество на стадионе, на котором проводятся контрольные тренировки, товарищеские встречи команд и жители города беспрепятственно занимаются спортом. Многие в интернете пишут о том, что мало создается новых спортивных объектов. У меня вопрос: для кого и для чего их строить и открывать, если мы сами не желаем сохранить то малое, что у нас есть?" - возмутился Александр Рогацевич.

Александр Рогацевич обратился к жителям Беломорска не только как директор управления по физической культуре, делам молодежи и развитию туризма Беломорского района, но и как отец трех сыновей.

"Давайте сохранять и ценить то, что у нас есть, давайте оставим то малое нашим детям, что у нас есть", - написал Рогацевич.

Редакция газеты поддержала директора управления физкультуры и отметила, что просьба бережнее относиться к городскому благоустройству касается не только стадиона, но и хоккейной и баскетбольной площадок на Мерецкова, тренажеров, спортивных площадок в сельских поселениях.

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Комментарии

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нетюлень
2020-11-23 10:40:02
Если ваш стадион посещают пьяные макаки, на них и рассчитывайте. Стальной лист, основанием бетонный монолит. Пометят, конечно, простейшим образом, но сломать не смогут.
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