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Новости. Криминал
09:39, 04 Июня 2019
фото: кадр из КФ "Из ада"

Ванна и пила стали добычей двух жаждущих выпить жителей Карелии

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В дачном кооперативе Прионежского района двое мужчин украли оставленные без присмотра строительные инструменты и пропили их, сообщили в МВД Карелии.

В полицию обратились владельцы земельных участков одного из дачных кооперативов Прионежского района. У одного из мужчин были похищены циркулярная и торцовочная пилы, а у второго изделия из металла: ванна и трубы. Общая сумма ущерба превысила 12 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили подозреваемых: 30-летнего и 43-летнего жителей соседнего населенного пункта.
По версии полицейских, мужчины хотели выручить средства для покупки алкоголя. В первом случае 30-летний подозреваемый действовал один. Он увидел в недостроенном доме чужое имущество. Проникнув в хранилище, похитил пилы и скрылся. По пути на соседнем участке он приметил металлическую ванну. Для помощи он позвал своего 43-летнего знакомого. Вместе они похитили ванну и металлические трубы, находившиеся рядом.

Обе пилы мужчина сбыл и получил за них 2,5 тыс. рублей. Ванну и трубы подозреваемые сдали в пункт приема металла и незаконно выручили 950 рублей. Деньги, добытые преступным путем, сельские жители потратили на спиртное.

По данным фактам возбуждено два уголовных дела.

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