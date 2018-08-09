ВАЗ и иномарка столкнулись на перекрестке в Петрозаводске, есть пострадавшие

Авария с пострадавшими произошла на Кукковке, травмы получила пенсионерка, сообщили в ГИБДД Карелии.

В минувшую среду 8 августа в 14.38 на пересечении улиц Лыжная и Мончегорская произошло столкновение транспортных средств.

Водитель Lada Granta выехал на перекресток, регулируемый светофором, и совершил столкновение с автомобилем Rover, который двигался на разрешающий сигнал. Пассажирка Lada, 58-летняя женщина, получила травмы.