ВАЗ вылетел в кювет в районе Карелии, пострадали водитель и пассажирка

Молодые водитель и его пассажирка оказались в больнице после ДТП в Пряжинском районе Карелии.

Как сообщили в ГИБДД Карелии, накануне около половины седьмого утра в Пряжинском районе Карелии на 396 км. автодороги «Кола» 22-летний водитель автомобиля «ВАЗ 2115» не учел скорость движения, при которой возможно контролировать траекторию движения транспортного средства, не справился с управлением и совершил съезд с дороги в левый придорожный кювет.

В результате ДТП травмы получили водитель и его 18-летняя пассажирка. Пострадавшие госпитализированы в БСМП Петрозаводска, им оказана медицинская помощь.

По факту аварии проводится проверка, обстоятельства устанавливаются.