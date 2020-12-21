"Важно, чтобы люди на праздники получили все лекарства": власти Карелии дали обещание льготникам

Правительство Карелии до Нового года обеспечит аптеки республики всеми необходимыми лекарствами, которые бесплатно выдают льготникам – они получат медикаменты до праздничных каникул.

Об этом было объявлено на заседании правительства.

"Это очень важно, чтобы люди на праздники получили все лекарства", - заявил глава Карелии Артур Парфенчиков.

По словам вице-премьера Игоря Корсакова, который курирует сферу здравоохранения Карелии, ранее возникали проблемы с обеспечением льготников лекарствами во время длительных праздничных каникул. В этом году все будет в порядке, заверил Корсаков.

Как аптеки будут обеспчены запасом лекарств, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".