Вчерашним школьникам хотят сразу предложить идти на контракт

Комитет Госдумы по обороне предложил разрешить выпускникам школ служить по контракту в армии.

Поправки с предложением разрешить службу по контракту сразу после призыва в армию внесли в Госдуму. Об этом сообщает РИА Новости.

Текст поправок в закон «О воинской обязанности и военной службе» доступен в думской базе данных.

Статью 34 закона о приеме на контрактную службу предлагается дополнить новым абзацем.

Так, поправки касаются граждан мужского пола, не пребывающих в запасе, получивших среднее общее образование и поступающих «на военную службу в Вооруженные силы Российской Федерации, войска Национальной гвардии Российской Федерации».

Согласно базе данных, поправки внесены главой комитета по обороне Госдумы Андреем Картаполовым и рядом депутатов.

Сейчас заключить контракт предлагается после трех месяцев службы.