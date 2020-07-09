Вдоль тротуаров Петрозаводска начали укладывать бортовой камень (ФОТО)

Подрядчик уже приступил к укладке бортового камня вдоль тротуара на улице Куйбышева, сообщили в мэрии Петрозаводска.

На улице Куйбышева подрядчик ООО "Кондопожское ДРСУ" приступил к новому этапу работ – укладке бортового камня. Вскоре здесь будет восстановлено основание дорожной одежды, на тротуаре появится новое асфальтовое покрытие.

Сейчас ремонтные работы ведутся в нескольких районах города. Подрядчик восстанавливает дорожное полотно на Мурманской улице (на участке от Виданской улицы до набережной Варкауса), обновляет проезжие части на Машезерской улице (на участке от улицы Володарского до проспекта Александра Невского), на Вознесенском шоссе и проезде Автолюбителей, ремонтирует тротуары на улицах Ровио, Кирова и Куйбышева.

Администрация карельской столицы призывает горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам, вызванным ремонтными работами, просит быть внимательными и заранее планировать пути объезда.