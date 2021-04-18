Вдова погибшего в ДТП водителя грузовика просит взыскать 5 млн рублей за моральный вред

В Карелии рассматривается уголовное дело по факту ДТП со смертельным исходом, произошедшего в 2019 году в Кондопоге.

Судья Кондопожского городского суда Александр Иванов рассматривает уголовное дело по факту ДТП со смертельным исходом, произошедшего 31 октября 2019 года в Кондопоге. Тогда, напомним, около 16 часов на Октябрьском шоссе произошло столкновение двух большегрузов – КамАЗа и Volvo. В результате ДТП КамАЗ загорелся, и его 58-летний водитель погиб на месте аварии.

Расследовавшая это уголовное дело полиция в случившемся обвиняет водителя автомобиля Volvo, выехавшего на полосу встречного движения, где произошло столкновение с КаМАзом. Однако подсудимый, которого защищают адвокаты Павел Гравченков и Виктор Обруч, вину не признает.

Он утверждает, что выехал на "встречку", чтобы избежать столкновения с другим двигавшимся впереди автомобилем, водитель которого был установлен и допрошен судом. Между тем, результаты проведенной по делу автотехнической экспертизы оказались не в пользу обвиняемого.

В рамках уголовного дела вдова погибшего в ДТП пенсионера просит взыскать с водителя Volvo 5 миллионов рублей за моральный вред.